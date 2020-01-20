شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه الإنتاج الحربي وديا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقرالجهاز الفني للإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار علي إقامة مباراة ودية مع نظيره طلائع الجيش في الواحدة والنصف ظهرغدا الثلاثاء علي ستاد جهاز الرياضة العسكري

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة الاسماعيلي في الجولة الخامسة عشرة للدوري بعد الفوزعلي حرس الحدود في الجولة الأخيرة والصعود للمركز الخامس

فيما يستضيف طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندرى فى الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغرمع بيراميدز بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

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ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فازفى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 18هدفاً بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركزالرابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر 3 وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً.

وطالب طارق يحيى المدير الفنى للطلائع لاعبيه بتجنب الأخطاء الدفاعية الساذجة التى يقعون فيها، وتكلفهم أهدافاً غريبة ونزيف للنقاط بشكل مستمر، وشدد المدير الفنى على لاعبيه ضرورة عدم تكرار مثل هذه الأخطاء الساذجة فى مواجهة زعيم الثغر ،ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام زعيم الثغر مكون من : "محمد بسام ، محمد أبوالمجد بوشا، علي الفيل، أحمد سامي، عاصم صلاح ، عمرو عماد السيسي، الجابوني فرانك ستيفين أنجوانجا، مهند لاشين ، السنغالي تالا نداي، عمرو جمال، أحمد عبدالرحمن زولا".

ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى لخطف النقاط الثلاث واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق قبل مواجهة الاسماعيلى بالبطولة العربية ، ويبدو التشكيل المتوقع لزعيم الثغر أمام الطلائع مكون من : "عماد السيد ، السيد سالم ، محمد أنور ، محمود رزق ، مروان عطية ، محمود شعبان ، أحمد نبيل " مانجا " ، نور السيد ،اكوى ، خالد قمر ، رزاق سيسيه".