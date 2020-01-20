شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وادى دجلة يتقدم على أسوان 3/0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة أسوان ووادى دجلة، والذى جمع الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدورى العام باستاد أسوان الرياضى، بتقدم وادى دجلة على تماسيح النيل بثلاثة أهداف نظيفة، افتتح حسام عرفات التسجيل فى الدقيقة 17 قبل أن يضيف عبد الكبير الوادى وأحمد بيكهام الهدفين الثانى والثالث على الترتيب.

بدأ نادى أسوان المباراة بضغط هجومى مستغلاً عامل الأرض، وفى الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول سدد فادى فريد مهاجم أسوان تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من محمد الصباحى صانع ألعاب تماسيح النيل، قبل أن يتصدى لها خالد وليد حارس مرمى دجلة ببراعة.

فى الدقيقة 17 كشر وادى دجلة عن أنيابه الهجومية، واستطاع حسام عرفات إحراز هدف التقدم لفريقه وواصل وادى دجلة الضغط الهجومى، وفى الدقيقة 33 أضاف عبد الكبير وادى لاعب وادى دجلة الهدف الثانى لفريقه، بعد تمريرة سحرية من رجب عمران من منتصف الملعب لعبد الكبير الوادى الذى مر ببراعة من حارس المرمى سدد فى المرمى الخالى.

أضاف أحمد رمضان بيكهام الهدف الثالث لوادى دجلة بعد رأسية قوية فى الدقيقة 37 ليعمق من جراح أبناء الجنوب، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول فى الدقيقة 47 بعد احتساب دقيقتين وقت بدل ضائع.

وبدأ وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من:

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وجاء تشكيل وادى دجلة كالتالي:

خالد وليد، رجب عمران، عبد الله محمود، محمود مرعي، أحمد سعيد، يعقوبا، محمد عبد العاطي، حسام عرفات، بوزاس، عبد الكبير العوادي، بيكهام.

فيما بدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من:

إسلام سليمان فى حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، أحمد عامر، الحسينى سمير، محمد الصباحي، ابراهيم القاضي، عبد الله السنجهاوي، أحمد صغيري، فادى فريد، عبد الرحمن جبنة، مصطفى دويدار.

ويقبع أسوان فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراة واحدة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً بينما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً .