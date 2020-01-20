شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف كواليس اتصالات المصرى مع حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة من العيار الثقيل، علم سوبر كورة فتح مسئولى النادى المصرى قنوات اتصال مع حسام حسن، المدير الفنى الأسبق للفريق البورسعيدى، بعد رحيله عن تدريب نادى سموحة منذ أيام وتقديم استقالته بسبب تراجع النتائج.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"سوبر كورة" تواصل مسئولى النادى المصرى مع حسام حسن الذى تولى تدريب المصرى فى 3 ولايات مختلفة.

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وكانت الولاية الأولى لحسام حسن مع النادى المصري، خلال موسمى 2007/2008 و 2008/2009، حيث قاد الفريق البوسعيدى فى 27 مباراة، حقق خلالها 9 انتصارات و 11 تعادلا و7 هزائم.

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بينما كانت الولاية الثانية لحسام حسن مع المصري، قصيرة للغاية، ولم تستمر سوى 3 مباريات فقط، حقق خلالها الفوز على الأهلى وإنبى وتعادل مع الإسماعيلي.

فيما جاءت الولاية الثالثة لتكون الأطول من ناحية المدة والأفضل من الناحية الفنية لحسام حسن مع النادى المصري، حيث قاد الفريق خلال 115 مباراة حقق خلالها 57 انتصارا و33 تعادلا و25 هزيمة قبل رحيله.

وأعلن فرج عامر، رئيس نادى سموحة، التعاقد مع حمادة صدقى مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق مع وجود خميس جعفر فى منصب المدرب العام للفريق السكندرى.

واستقال حسام حسن من تدريب فريق سموحة السكندرى بعدما قاد الفريق خلال 13 مباراة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر فى 3 مباريات، ليقرر انهاء مسيرته مع النادى السكندري، فى ظل عدم التوفيق الذى لازمه فى الأيام الأخيرة، ليخوض تجربة تدريبية جديدة خلال الفترة القادمة، وفقا لما ستسفر عنه مفاوضات الأندية معه فى الأيام المقبلة.