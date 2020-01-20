بالصور.. حادث مروع لحارس مان يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: تعرض سيرجيو روميرو حارس مرمى مانشستر يونايتد، لحادث مروع إثر اصطدام سيارته بالحاجز على الطريق. وكان الأرجنتيني روميرو صاحب الـ32 عاما، في طريقه للتدريب بعد خسارة فريقه أمام ليفربول بهدفين نظيفين. ويقود روميرو سيارة لامبورجيني يبلغ سعرها 170 ألف جنيه أسترليني. ولعب روميرو 96 مباراة دولية مع الأرجنتين، إلا أنه ليس لديه فرصة للعب أساسيا في صفوف يونايتد، حيث يلعب دي خيا بشكل أساسي.

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