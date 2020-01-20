إرحل يا مجدي.. جماهير أسوان تطالب المدرب بالرحيل بعد السقوط أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

طالبت جماهير نادي أسوان مدرب فريقه الكرة مجدي عبد العاطي، بالرحيل، بعد الخسارة من وادي دجلة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 14 بالدوري.

وبتلك النتيجة ارتقى فريق وادي دجلة 4 مراكز ليصل إلى المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد أسوان عند 9 نقاط بالمركز الأخير.

ورددت جماهير فريق أسوان هتافات قبل نهاية المباراة بدقائق، مطالبة برحيل المدرب مجدي عبد العاطي.

ولم يحقق فريق أسوان الفوز منذ مواجهة إنبي يوم 22 أكتوبر من العام الماضي، ليستمر سلسلة اللافوز لـ 10 مباريات على التوالي في الدوري.