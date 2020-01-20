وادي دجلة يفوز على أسوان ويرتقي 4 مراكز بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق وادي دجلة فوزا عريضا على نظيره أسوان، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 14 بالدوري.

وتقدم حسام عرفات بالهدف الأول لفريق وادي دجلة في الدقيقة 17، قبل أن يضيف عبد الكبير وادي الهدف الثاني في الدقيقة 34.

ورفع أحمد رمضان بيكهام رصيد وادي دجلة من الأهداف في الدقيقة 38.

وجاء هدف فريق أسوان الوحيد في الدقيقة 66 عن طريق فادي فريد، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.

وبتلك النتيجة ارتقى فريق وادي دجلة 4 مراكز ليصل إلى المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد أسوان عند 9 نقاط بالمركز الأخير.