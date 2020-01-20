الفيفا لمصراوي: لا يمكن تحديد موعد بداية تطبيق الـ"فار" بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن موعد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في مصر لا يمكن التكهن به في الوقت الحالي، موضحًا أن العمل على هذا الأمر ما زال في مراحله الأولى.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم ردًا على استفسار "الخليج 365" بشأن إمكانية تطبيق الـ"فار" في مستهل الدور الثاني من الدوري: "نود أن نوضح أن الاجتماعات المبدئية مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الـ(فار) بدأت فقط في ديسمبر من العام الماضي".

وصرح محمد فضل -عضو اللجنة المشرفة على اتحاد الكرة والمسؤول عن متابعة عملية تطبيق حكم الفيديو في وقت سابق- بأن التقنية سيتم العمل بها مع بداية الدور الثاني من الدوري الممتاز.

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وتابع الاتحاد الدولي: "بداية الاجتماعات التحضرية هي نقطة انطلاق العمل من أجل عملية الإعداد الطويلة والتي تحتاج إلى وقت".

وأضاف: "الأسبوع الماضي، ممثل فيفا قاد دورة تدريبية مدتها يومان في مصر (لاستخدام التقنية)، لذا يمكن أن نقول إن الإعداد لاستخدام الـ(فار) في مصر بدأ، لكنه ما زال في البداية".

واختتم الاتحاد الدولي قائلًا: "رغم ذلك، فلا يمكن تحديد حتى الآن الموعد الذي سيحصل فيه الاتحاد المصري لكرة القدم على موافقة من إيفاب (المجلس الدولي لكرة القدم) من أجل استخدام الـ(فار)".