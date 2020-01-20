محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: أكد أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، على انتظارهم لحسم المغربي وليد أزارو موقفه من عرض الاتفاق السعودي. ويسعى الأهلي لإنهاء ملف رحيل أحد لاعبيه الأجانب من أجل قيد السنغالي أليو بادجي المنضم حديثًا للفريق لمدة 4 مواسم ونصف الموسم. Advertisements وقال أمير توفيق في تصريحات لـ"الخليج 365": "وافقنا على العرض المقدم من نادي الاتفاق السعودي بشأن استعارة أزارو لمدة 6 أشهر". وأكمل "تم التوصل لاتفاق بشأن المقابل المادي للصفقة وتفاصيل التعاقد، ننتظر فقط موقف أزارو النهائي بشأن العرض". واختتم: "أيضا الصفاقسي التونسي جدد طلبه لضم جيرالدو، قد يحدث جديد في هذا الملف خلال الساعات المقبلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يوافق على عرضي أزارو وجيرالدو.. وخطوة وحيدة تفصل إتمام الصفقتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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