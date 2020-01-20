بالفيديو.. ملخص مباراة مصر والجابون ببطولة أفريقيا لليد "غير المذاعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره الجابوني بنتيجة 36-17، في الدور الرئيسي (دور الـ8) لبطولة أفريقيا لكرة اليد المقامة حاليا في تونس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري بنتيجة 20 -7.

ولم تذع المباراة عبر القنوات المصرية سواء أرضيا أو فضائيا.

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واقترب المنتخب المصري بشدة من التأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لليد المقامة حاليا في تونس، بعدما وصل رصيد الفراعنة لـ4 نقاط، فيما توقف رصيد المنتخب الجابوني بدون رصيد من النقاط، قبل مواجهة أنجولا (نقطتين) أمام الكونغو (صفر من النقاط) ضمن الجولة ذاتها.

ويلتقي المنتخب المصري أمام أنجولا في الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل.

ويصعد أول وثانى المجموعه للدور قبل النهائى، يتأهل المتوج بالبطولة إلى أوليمبياد طوكيو 2020، فيما يخوض صاحبي المركزين الثاني والثالث مباريات تأهيلية.