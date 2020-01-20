قائمة الزمالك تكتمل.. انتهاء أزمة قيد كاسونجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أعلن نادي الزمالك انتهاء أزمة قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو، الذي عاد للانضمام لصفوف الفريق الأبيض بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربي.
وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، في تصريحات لموقع النادي الرسمي، أنه تم قيد اللاعب رسميا اليوم، وتسلم الكارنية الخاص به من اتحاد الكرة.
وبذلك تكتمل قائمة الزمالك المحلية، حيث كان ينقص قائمته مكانا واحدًا فقط، بعد قيد 29 لاعبا في بداية الموسم.
ولم يقر اتحاد الكرة نظام الاستبدال، مفضلاً استمرار نفس اللائحة التي تم إقرارها مع بداية الموسم.
ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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