مصر تكتسح الجابون 36-17 وتقترب بشدة من نصف نهائي بطولة أفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حقق المنتخب المصري لكرة اليد فوزًا كبيرًا على المنتخب الجابوني بنتيجة 36-17، في الدور الرئيسي (دور الـ8) لبطولة أفريقيا لكرة اليد المقامة حاليا في تونس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري بنتيجة 20 -7، حيث سيطر الفراعنة على المباراة منذ الدقيقة الأولى واستطاع توسيع الفارق خلال دقائق الشوط الثاني.

واقترب المنتخب المصري بشدة من التأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لليد المقامة حاليا في تونس، بعدما وصل رصيد الفراعنة لـ4 نقاط، فيما توقف رصيد المنتخب الجابوني بدون رصيد من النقاط.

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ويلتقي المنتخب الأنجولي أمام الكونغو في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة الثانية.

وفي حالة فوز أنجولا تتأهل رسميا بصحبة مصر إلى نصف النهائي، لتحدد مباراة الجولة المقبلة صاحبي المركزين الأول والثاني بالمجموعة.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة الأخيرة أمام أنجولا يوم الأربعاء المقبل.

ويصعد أول وثانى المجموعه للدور قبل النهائى، يتأهل المتوج بالبطولة إلى أوليمبياد طوكيو 2020، فيما يخوض صاحبي المركزين الثاني والثالث مباريات تأهيلية.