رفض ومغالاة.. كواليس مفاوضات أزارو وجيرالدو للرحيل عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

يسعى مسئولو النادي الأهلي لإنهاء ملف رحيل أحد لاعبيه الأجانب، من أجل قيد السنغالي أليو بادجي، المنضم حديثا للفريق، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

وكان عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، قد صرح في وقت سابق بأن هناك لاعبا سيخرج للإعارة من أجل قيد بادجي، مشيرا إلى بحث النادي عن مصلحة الجميع.

وعلم الخليج 365 من مصدر بنادي الصفاقسي التونسي أن هناك تجديدا لعرض استعارة الأنجولي جيرالدو خلال المرحلة المقبلة.

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كان جيرالدو قد رفض فكرة الانتقال لصفوف الصفاقسي التونسي وتوقفت المفاوضات مع الأهلي، لكن الفريق التونسي فتح الباب من جديد أملا في التوصل لاتفاق مع اللاعب.

وعلى جانب آخر، علم الخليج 365 أن هناك مفاوضات تمت بالفعل بين مسؤولي الأهلي والاتفاق السعودي بشأن استعارة الأخير للمغربي وليد أزارو، وأنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل، لكن اللاعب لم يُبدِ أي موافقة على العرض حتى الآن.

وسبق أن أشارت تقارير سعودية إلى أن مغالاة اللاعب ووكيله في المطالب المادية تسببت في تعثر انتقال أزارو للاتفاق السعودي.