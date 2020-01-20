روميرو يتعرض لحادث مُروع لم يمنعه من خوض تدريبات مانشستر يونايتد!

نجا حارس مرمى مانشستر يونايتد “سيرخيو روميرو” من موت مُحقق أثناء ذهابه إلى التدريبات الصباحية لفريقه بسيارة من نوع “لامبرجيني” يصل سعرها لـ 170 ألف دولار.

واصطدمت السيارة الفارهة لسيرخيو روميرو بالحاجز المعدني على جنبات الطريق بمنطقة كارينجتون بالقرب من مقر تدريبات مانشستر يونايتد الذي خسر ليلة أمس كلاسيكو الكرة الإنجليزية أمام ليفربول بهدفين دون رد على ملعب آنفيلد روود.

وتعرضت سيارة سيرخيو روميرو لأضرار بالغة إلا أن حارس منتخب الأرجنتين لم يتعرض لأي أذى وتمكن في النهاية من الوصول إلى مقر تدريبات اليونايتد، بل وأجرى المران اليومي بشكل عادي، حسب تأكيد مراسل صحيفة ذا صن في التدريبات.