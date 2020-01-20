نجا حارس مرمى مانشستر يونايتد “سيرخيو روميرو” من موت مُحقق أثناء ذهابه إلى التدريبات الصباحية لفريقه بسيارة من نوع “لامبرجيني” يصل سعرها لـ 170 ألف دولار.
واصطدمت السيارة الفارهة لسيرخيو روميرو بالحاجز المعدني على جنبات الطريق بمنطقة كارينجتون بالقرب من مقر تدريبات مانشستر يونايتد الذي خسر ليلة أمس كلاسيكو الكرة الإنجليزية أمام ليفربول بهدفين دون رد على ملعب آنفيلد روود.
وتعرضت سيارة سيرخيو روميرو لأضرار بالغة إلا أن حارس منتخب الأرجنتين لم يتعرض لأي أذى وتمكن في النهاية من الوصول إلى مقر تدريبات اليونايتد، بل وأجرى المران اليومي بشكل عادي، حسب تأكيد مراسل صحيفة ذا صن في التدريبات.
كانت هذه تفاصيل خبر روميرو يتعرض لحادث مُروع لم يمنعه من خوض تدريبات مانشستر يونايتد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.