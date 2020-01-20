نتيجة مباراة الشرطة والشباب فى البطولة العربية

يستضيف نادي الشرطة العراقي نظيره الشباب السعودي، فى احدي مباريات اليوم الاثنين 20-1-2020 على ملعب الملك عبدالله الثاني فى الأردن، وذلك فى لقاء إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

تنطلق مباراة الشرطة والشباب عصر اليوم فى تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت جرينتش.

الشباب بقيادة مدربه الاسباني لويس جارسيا، نجح في حسم لقاء الذهاب بسداسية مقابل لاشئ، ليسهل الأمر على نفسه في لقاء اليوم لخطف بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي.

Advertisements

وبلغ الشباب الدور ربع النهائي بعد تخطيه عقبة فريق شباب الأردن بالفوز 1-0 ذهابًا على ملعبه، والتعادل بهدف لمثله في مباراة العودة.

فيما تأهل فريق الشرطة إلى دور الثمانية بعد فوزه على فريق نواذيبو الموريتاني بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب، وبخماسية نظيفة في مباراة العودة.

وستذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية 1.