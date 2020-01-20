عبد الحفيظ للاعبي الأهلي: لا بديل عن هزيمة النجم الساحلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي المصري، أهمية مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي، المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: “لا بديل أمامنا سوى تحقيق الفوز في مواجهة الأحد المقبل، للأقتراب من حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الثمانية”.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر يثق بشدة في قدرات اللاعبين، وشخصية الفريق التي تحسم العديد من المواقف الصعبة، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الأهلي هذا الموسم، بسبب تلاحم المباريات، وخوض عدد مكثف منها في مدة زمنية قصيرة.

وأوضح أن منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة أمر إيجابي، لألتقاط الأنفاس، خاصة أن الجميع كان في حاجة للراحة؛ للتحضير بشكل جيد لمباراة النجم الساحلي التونسي المقبلة.

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ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية بالمسابقة، برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين خلف النجم الساحلي متصدر الترتيب، ومتقدمًا بفارق نقطة واحدة أمام الهلال السوداني صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل بلاتنيوم الزيمبابوي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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