رسميًا | إدينسون كافاني قدم طلبًا للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان

أكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي “باريس سان جيرمان ” ان المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني قدم طلبًا لإدارة البي إس جي من اجل الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الجاري.

وذكر ليوناردو اثناء حديثه مع احد الصحفيين بعد المباراة التي انتصر فيها باريس سان جيرمان على لوريان في كأس فرنسا، امس الأحد : “كافاني مُصر على الرحيل قبل نهاية عقده وعلينا تقبل ذلك بكل احترام، نحن لم نفكر أبدًا في بيعه ونحاول اقناعه بالبقاء لكن سنرى كيف سيكون الأمر في الأيام المقبلة”.

وتحدث ليوناردو عن إدعاء كافاني الاصابة : “لا توجد إصابة دبلوماسية إذا قال اللاعب إنه يعاني من ألم في العانة، فإننا نحافظ عليه لا يتعلق الأمر بما إذا كان يلعب أم لا. نحن نتحدث عن قصة مدتها ستة أعوام ونصف (بين باريس سان جيرمان وكافاني) ، وليس أسبوع، هناك الكثير من الاحترام بيننا “.

وأضاف ان الفريق لا يفكر في التعاقد مع بديل لكافاني وذلك لوجود لاعبين يمكنهم اللعب في كل مكان داخل الملعب.

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ويسعى كافاني للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث ينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي، ولم يتقدم باريس سان جيرمان بعرض للاعب من اجل تمديد عقده خاصة بعد تعاقدهم مع المهاجم الارجنتيني “ماورو إيكاردي”.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن “ميجيل أنخيل ميرين” الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني،التقى بناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في العاصة الفرنسية باريس من أجل مناقشة انتقال كافاني لفريق العاصمة الإسبانية، لكن عرضه قوبل بالرفض بسبب ان العرض لا يتوافق مع قيمة اللاعب.