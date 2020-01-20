مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ يقتحمان صراع التعاقد مع معجزة برمنجهام سيتي

جذبت العروض المذهلة التي يقدمها اللاعب المراهق جود بيلينجهام رفقة فريقه “برمنجهام سيتي” اهتمام العديد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا، حيث ظهر بيلينجهام لأول مرة مع نادي طفولته برمنجهام سيتي في مباراتهم ضد “ستوك سيتي” ،وأصبح أصغر لاعب في تاريخ برمنغهام يسجل هدفًا وكان يبلغ من العمر 16 سنة و 38 يوما.

ولم يوقع اللاعب على عقود احترافية في النادي الإنجليزي بعد، حيث ينتظر أن يُكمل عامه السابع عشر في يونيو المقبل، مما قد يُعد أفضلية للفرق المهتمة بالحصول عليه.

ومنهم نادي “مانشستر يونايتد” الإنجليزي الذي أرسل ‏مايك فيلان مساعد “أولى جونار سولشاير” المدير الفني للشياطين الحمر لمتابعة جود بيلينجهام لاعب وسط نادي برمنجهام سيتي الانجليزي عن قرب.

وحضر فيلان في مدرجات معقل برمنجهام سيتي “سانت آندروس غراوند” وشاهد مباراتهم أمام “ويست بروميتش ألبيون”، ورأى تألق المراهق الصغير صاحب ال16 عامًا، وقرر اليونايتد تقديم عرض بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني.

ودخل “بايرن ميونخ” على خط المفاوضات مع نادي برمنجهام سيتي من أجل ضم موهبتهم، وبحسب ما أوردته “صحيفة ميرور” فإن الفريق الألماني تابع عن كثب تطور اللاعب ولديه الرغبة في الظفر بخدماته في الفترة المقبلة.

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وذكر المدرب الإسباني لبرمنجهام سيتي “جوزيب كلوتيت رويز” ان بيلينجهام ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن مستقبله، ويعتقد أنه من الأفضل للاعب هو البقاء في “سانت آندروس غراوند”.

وأضاف المدرب الإسباني: “لدي شعور بأن جود سيبقى إنه سعيد للغاية هنا، ويعرف أن البقاء معنا أحد الخطوات الصحيحة لتطوره لقد لعب أكثر من 20 مباراة لنا وهذا له قيمة كبيرة”.

وأشارت تقارير سابقة إلى دخول “بيلينجهام” دائرة اهتمام العديد من الفرق الأوروبية الاخرى بجانب مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ مثل “أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وبورنموث و بوروسيا دورتموند” مما يصعب مهمة برمنجهام في الحفاظ على نجمهم، إذ بدا واضحًا من خلال حديث أبيه أنه لا يبحث عن المال بقدر البحث عن مكان يضمن تتطور موهبته حتى يكون جاهزًا للخطوة التالية.

الجدير بالذكر أن جود بيلينجهام قد شارك في 23 مباراة في التشامبيونشيب مع برمنجهام ونجح في أحراز 3 أهداف وصنع واحدًا مع الأخذ في الاعتبار أن مركزه هو محور دفاعي “DEFINCE MIDLEFEILD”.