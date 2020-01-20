إسلام سليماني مطلوب في توتنهام من اجل تعويض غياب كين

دخل اللاعب الدولي الجزائري “إسلام سليماني” دائرة اهتمام توتنهام الذي يبحث عن مهاجم لتعويض غياب “هاري كين” بسبب تعرضه للإصابة في ركبة القدم اليسرى في مباراة فريقه ضد “ساوثهامبتون” والتي ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.
وأبدى توتنهام رغبته في التعاقد مع سليماني على سبيل الإعارة من ناديه “ليستر سيتي” الذي اعار اللاعب إلى صفوف نادي الامارة الفرنسية “موناكو” في الميركاتو الصيفي الماضي.
ووفقًا لصحيفة (تليجراف البريطانية) فإن نادي “استون فيلا” هو الاخر مهتم بالتعاقد مع اللاعب المهاجم الجزائري البالغ من العمر 31 عامًا.
ويذكر ان سليماني قد انضم إلى “ليستر سيتي” في 2016 قادمًا من “سبورتينج لشبونة البرتغالي” مقابل 29 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي في تاريخ انتقالات اللاعبين في ليستر، حيث سجل 13 هدفا في 46 مباراة خاضها مع الفريق.
ويحاول مورينيو تعويض غياب المهاجم الاساسي للفريق منذ بداية الميركاتو، وكان يستهدف مهاجم ميلان “كريستوف بيونتيك” وأراد السيبرز التعاقد معه على سبيل الاعارة إلى ان ميلان اراد رحيله بشكل دائم.
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