اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الدوري المصري NOW

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البطولة : الدوري المصري 2019 . موعد المباراة : الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية. تاريخ المباراة : الاثنين الموافق 20-1-2020 . القنوات الناقلة : أون سبورت .

التعليق الصوتي : لم يحدد بعد . ملعب المباراة : ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري . نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى، مع نظيره طلائع الجيش على ستاد جهاز الرياضة العسكرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الاثنين، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة Time Sports.

ويدخل الاتحاد اللقاء محتلًا المركز الرابع برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

وعلى الجانب الآخر يدخل طلائع الجيش اللقاء وهو بالمركز الـ14 برصيد 11 نقطة.

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يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الاثنين على استاد جهاز الرياضية العسكري ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش :

تقام مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في الدوري المصري:

تذاع مباراة الاتحاد السكندري أمام نظيره فريق طلائع الجيش بشكل حصري عبر قناة اون سبورت " on sport" وتايم سبورت.

يسعى الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف، لتحقيق الفوز وحصد

النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على المركز الرابع الذي يحتله برصيد 22 نقطة، وتعويض النتائج السلبية في الفترة الماضية، بعد التعادل مع بيراميدز وإنبي والخسارة من المقاولون والأهلي.

كما يطمح طلائع الجيش بقيادة طارق يحيي، في استعادة الانتصارات من جديد بعد الهزيمة في الجولة الماضية من الإسماعيلي، لتحسين موقفه في جدول المسابقة، بعد التراجع للمركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.