اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين الدوري المصري YALLA ONLINE

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وأكد طارق يحيى أن "اللاعبين أدوا ما عليهم، لا يمكن أن ألومهم على الأداء بل الأخطاء الساذجة التى تكلفنا الأهداف فى آخر 3 مباريات، لقد دخل مرمانا هدفا فى مباراة حرس الحدود من رمية تماس، إنها أهداف غريبة".

وأردف، "أحرجنا الإسماعيلى فى الشوط الأول، والحكم تغاضى عن ركلة جزاء، بينما قتل الهدف الثانى المباراة ولكن نجحنا فى استعادة الروح، وكنا على وشك التعادل فى الدقيقة الأخيرة".

وطلب طارق يحيى من إدارة ناديه فى وقت سابق التعاقد مع ثلاثة صفقات فى الميركاتو الشتوى فى مراكز المدافع والباك رايت والمهاجم لسد الثغرات التى يعانى منها الفريق، وكانت سببًا فى تراجع نتائجه بالدور الأول، كما كشف طارق يحيى فى وقت سابق رفضه القاطع لفكرة زيادة الاستبدال فى فترة الانتقالات الشتوية مؤكداً أن ناديه لن يتأثر من تطبيق القرار أو رفضه ولكنها مسألة مبدأ بحثاً عن استكمال المسابقة بنفس لوائحها.

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البطولة : الدوري المصري 2019 . موعد المباراة : الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية. تاريخ المباراة : الاثنين الموافق 20-1-2020 . القنوات الناقلة : أون سبورت .

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التعليق الصوتي : لم يحدد بعد . ملعب المباراة : ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري . نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى، مع نظيره طلائع الجيش على ستاد جهاز الرياضة العسكرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الاثنين، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة Time Sports.

ويدخل الاتحاد اللقاء محتلًا المركز الرابع برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

وعلى الجانب الآخر يدخل طلائع الجيش اللقاء وهو بالمركز الـ14 برصيد 11 نقطة.