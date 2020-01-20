اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «الاتحاد السكندرى » الدوري المصري

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ينهى اليوم الأحد ، فريق طلائع الجيش استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى حيث يخوض الفريق مرانه الاخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن بعدها طارق يحيى المدير الفنى قائمة المباراة التى تنطلق فى الخامسة عصر غداً الاثنين باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، وخسر الطلائع من الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة عشرة للمسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا.

وقال طارق يحيى، المدير الفنى لطلائع الجيش فى وقت سابق، إن فريقه يعانى من أزمة تكررت كثيرًا فى الفترة الأخيرة، وذلك بعد الخسارة أمام الإسماعيلى 1-2 مساء الأحد فى الجولة 13 من بطولة الدورى.

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وأضاف يحيى، "نحن من خسرنا أنفسنا أمام الإسماعيلى بهدفين (تهريج)، وأخطاء غريبة جدًا بدون داع، الشوط الأول كنا متماسكين للغاية حتى الهدف الأول للإسماعيلى فى الدقيقة 37 وخلقنا فرص، إلا أننا نكون دائمًا رد الفعل، وأمام فريق كبير مثل الإسماعيلى يكون هناك صعوبة كبيرة فى العودة".

وتابع، "أشكر اللاعبين على الأداء المتميز عندما تكتمل الصفوف الصورة العام للفريق تختلف للأفضل، بينما الإسماعيلى حالفه التوفيق فى الهدفين".

وأكد طارق يحيى أن "اللاعبين أدوا ما عليهم، لا يمكن أن ألومهم على الأداء بل الأخطاء الساذجة التى تكلفنا الأهداف فى آخر 3 مباريات، لقد دخل مرمانا هدفا فى مباراة حرس الحدود من رمية تماس، إنها أهداف غريبة".

وأردف، "أحرجنا الإسماعيلى فى الشوط الأول، والحكم تغاضى عن ركلة جزاء، بينما قتل الهدف الثانى المباراة ولكن نجحنا فى استعادة الروح، وكنا على وشك التعادل فى الدقيقة الأخيرة".