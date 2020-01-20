اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الهلال و الفيصلي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «الهلال » دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الهلال و الفيصلي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «الهلال » دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الفيصلي مساء اليوم الاثنين علي ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانيه عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الهلال و الفيصلي فى الدورى :

تقام مباراة الهلال والفيصلي في تمام الساعة الخامسة و عشر دقائق بتوقيت مصر.

الساعة السادسة و عشر دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة السابعة و عشر دقايق بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال و الفيصلي :

تذاع مباراة الهلال أمام نظيره فريق الفيصلي بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق بلال علام.

ويدخل نادي الهلال السعودي الجولة الثانية عشر هو يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد ٣٠ نقطة، في حين ياتي نادي الفيصلي في المركز التاسع برصيد ٢٠ نقطة.

يمر الهلال بقيادة مدربه الروماني ، رازفان لوشيسكو ، بفترة رائعة ، بعد سلسلة النتائج الايجابية التي حققها الفريق خلال بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ، وذلك بعد التتويج بدوري أبطال آسيا ، وتمثيل المملكة والقارة الصفراء في مونديال الأندية.

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ونجح الهلال في العودة إلى صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري بـ" 30 نقطة " متساويا مع النصر ومتفوقا عليه بالأهداف ، كما حجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين بعد تجاوز عقبة الاتفاق بهدفين مقابل هدف ، ليضرب موعدا لملاقاة أبها في المربع الذهبي.

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ويأمل الهلال الاستمرار في انطلاقته القوية بدوري المحترفين مع لوشيسكو، وذلك عندما يحل ضيفا على الفيصلي في المباراة المؤجلة من الجولة 12 ، على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية.

ويدخل زعيم الأندية السعودية لقاء الفيصلي وهو يخشى الارهاق الذي ضرب اللاعبين بسبب ازدحام الجدول ، حيث يعد لوشيسكو اكثر المتضررين من هذا الأمر لذلك يلجأ لسياسة التدوير من أجل تجنب الاصابات.

وعلى الجانب الآخر ، يرغب الفيصلي في استعادة نغمة الانتصارات على حساب الهلال ، إذ تلقى الخسارة أمام الوحدة والرائد ، بعد اخر فوز حققه على حساب الاتحاد.

هذا ومن المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:10 مساء غد الاثنين بتوقيت مكة المكرمة على ان تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى HD.

يلعب الهلال ضد الفيصلي اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي المحترفين لكرة القدم.