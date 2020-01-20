اونلاين | مشاهدة مباراة مباراة الوداد واولمبيك اسفي مباشر «القناة المفتوحة» SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الوداد واولمبيك اسفي

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Arryadia live HD

beIN Sports HD 1

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الرياضية المغربية

بى ان سبورت اتش دى 1

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18:00 غرينتش – نواكشوط

19:00 الرباط – الجزائر – تونس

20:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

21:00 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

22:00 مسقط – أبوظبي