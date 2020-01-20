اونلاين | بث مباشر .. مشاهدة مباراة الوداد واولمبيك اسفي اليوم 20-1-2020 في الدوري المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر .. مشاهدة مباراة الوداد واولمبيك اسفي اليوم 20-1-2020 في الدوري المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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مشاهدة مباراة الوداد واولمبيك اسفي بث مباشر مباراة الوداد واولمبيك اسفي بث حي مباراة الوداد واولمبيك اسفي مباراة اليوم مباراة الوداد واولمبيك اسفي بث حي مباراة الوداد واولمبيك اسفي المدرب الجديد لنادي الوداد سباستيان ديسابر على موعد مع أولى مبارياته الرسمية، بمواجهة أوليمبيك آسفي، بعد تعيينه خلفاً للمدرب السابق الصربي زوران مانولفيتش.

مشاهدة مباراة الوداد واولمبيك اسفي بث مباشر مباراة الوداد واولمبيك اسفي بث حي مباراة الوداد واولمبيك اسفي مباراة اليوم مباراة الوداد واولمبيك اسفي بث حي مباراة الوداد واولمبيك اسفي يطمح أوليمبيك آسفي في تحقيق الفوز على الوداد، من أجل تحسين وضعية الفريق في لائحة ترتيب البطولة الإحترافية، وتجنب السقوط نحو مراكز الهبوط.

ترتيب الوداد البيضاوي وأوليمبيك آسفي مشاهدة مباراة الوداد واولمبيك اسفي بث مباشر مباراة الوداد واولمبيك اسفي بث حي مباراة الوداد واولمبيك اسفي مباراة اليوم مباراة الوداد واولمبيك اسفي بث حي مباراة الوداد واولمبيك اسفي

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مشاهدة مباراة الوداد واولمبيك اسفي بث مباشر مباراة الوداد واولمبيك اسفي بث حي مباراة الوداد واولمبيك اسفي مباراة اليوم مباراة الوداد واولمبيك اسفي بث حي مباراة الوداد واولمبيك اسفي وجمع الوداد نقاطه من 8 إنتصارات وتعادلين وهزيمتين، حيث سجل 22هدفاً وسكنت شباكه 9 أهداف، ويعد الواداد صاحب أقوى دفاع وأقوى هجوم في البطولة.

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حراسة المرمى: أحمد رضا تجناوتي

خط الدفاع: بدر جادارين – محمد النهيري – حمرة أسرير – أيوب أملود

خط الوسط: يحيى جبران – وليد الكارتي – بادي أوك

خط الهجوم: كاسينجو كاسادي – أيمن الحسوني – أيوب الكعبي.

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حراسة المرمى: مختار ماجد

خط الدفاع: محمد مراد ناجي – كلاوديو – مهدي خالص – محمد وتارا

خط الوسط: زكريا الهلالي – وليد صبار – رضا زهراوي.

خط الهجوم: حمزة خابا – أيوب غداوي – محمد المرابط.