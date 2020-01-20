اونلاين | مشاهدة مباراة الوداد واولمبيك اسفي اليوم | بث مباشر مباراة الوداد واولمبيك اسفي رابط مباشر KSA Sport

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مشاهدة مباراة أولمبيك اسفي والوداد في الدوري المغربي

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في الحراسة : رضا التكناوتي

في الدفاع : الشيخ كومارا ، أيوب العملود ، بدر كادارين ، محمد نهيري

في الوسط : إبراهيم النقاش ، يحيى جبران ، وليد الكرتي

في الهجوم :أيمن الحسوني ، إسماعيل الحداد ، بديع أووك