رياضة | قائمه طنطا لمواجهة الجونه غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمه طنطا لمواجهة الجونه غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أيمن المزين قائمة ريق طنطا التى سوف يخوض بها الفريق لقاءه الهام غدا امام فريق الجونه فى اطار مباريات الفريق للدورى الممتاز على ملعب طنطا ، حيث تضم القائمة كلا من :

على فرج ، محمد فتحى ، محمود مسعود ، محمد العشرى ، سليمان عبد ربه ، محمد الشازلى ، ايهاب سمير ، محمود منصور ، احمد سالم صافي ، وليد عادل ، احمد الشناوي ، حسام غالي ، تاديو لوانجا ، محمد ماجد اونش ، اسلام فؤاد ، احمد فهمى ، عبد الرحمن الدح ، ماريو بيرنارد

يذكر ان طنطا يدخل اللقاء برصيد عشر نقاط يحتل بها المركز السابع عشر ، بينما يحتل الجونه المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة