رياضة | أزمة جديدة تواجه رينيه فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تواجه رينيه فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، صدمة قوية عقب تأكد غياب نجم الفريق عن المباراة المقبلة.

ويغيب رامي ربيعة مدافع الفريق، عن مباراة المارد الأحمر ضد بيراميدز سبورت، المقبلة بسبب التعرض للإيقاف عقب الحصول على الكارت الأصفر والثاني والأحمر خلال مشاركته بمباراة المقاولون العرب، بالدوري العام.

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وكان الأهلي حقق فوزًا على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة، أمام بيراميدز سبورت، يوم 6 فبراير المقبل، على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، ضمن منافسات المسابقة المحلية.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.