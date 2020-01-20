رياضة | الحسينات بطلا لدوري مراكز شباب الاقصر

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توج فريق مركز شباب الحسينات، بطلا لدوري مراكز الشباب بالاقصر، في نسخته السابعة، بعد تغليه على فريق مركز شباب طيبة الاقصر، بركات الجزاء الترجيحية، برباعية مقابل هدف.

انتهت المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين، بملعب استاد نادي الاقصر، بالتعادل السلبي، ليلجأ حكم اللقاء لركلات الترجيح لتحديد بطل المحافظة، والتي أسفرت عن فوز فريق مركز شباب الحسينات1_4، ليتأهل الفريق التصفيات النهائية للبطولة السابعة، ممثلا عن محافظة الاقصر.

حضر المباراة حفني بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالاقصر، وصلاح رشوان - وكيل المديرية للرياضة،

وجيهان عبد اللطيف، مدير إدارة خدمات الشباب بالاقصر

وقام حفني بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاقصر، بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز، وتوزيع الميداليات ال تذكارية على لاعبي الفريقين.

كما شهد حفل الختام، تكريم أحمد عبد الغني، مدير إدارة خدمات الشباب السابق، لبلوغه سن المعش، تقديرا للجهد المبذول في فعاليات دوري مراكز الشباب، في الفترة السابقة قبل بلوغه سن المعاش، واهدائه درع المديرية.