رياضة | تأجيل مباريات الجولة 16 بالمجموعة الرابعة للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مباريات الجولة 16 بالمجموعة الرابعة للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة مسابقات القسم الثالث، بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث، والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر ، تأجيل مباريات الجولة السادسة عشر بالمجموعة لمدة 24 ساعة، لتقام الاحد القادم، بدلا من السبت، وذلك بناء على تعليمات الجهات الأمنية نظرا لإحتفالات عيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير

ومن المقرر إقامة خمس مباريات يوم الاحد القادم، حيث يستضيف سمسطا الرياضى نظيره طامية فيما يحل مطرطارس ضيفا على ابشواى كما يحل سنورس ضيفا على رأس غارب ويستضيف فريق ببا نظيره فريق عاملين غارب ويحل إطسا ضيفا على فريق ناصر بنى سويف .

فيما تقام مباراة وحيدة تجمع فريقى أبو كساة مع ضيفه الواسطى ستقام يوم الاثنين القادم .

وكانت مباريات الجولة الخامسة عشر قد شهدت معدل تهديفى متميز وذلك بإحراز 22 هدف خلال 6 مباريات، وإنتهت 5 مباريات بالفوز، فيما انتهى لقاء وحيد بالتعادل الإيجابي .

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - سمسطا 25 نقطة

2 - الواسطى 23 نقطة

3- مطرطارس 22 نقطة

4 - طامية 21 نقطة

Advertisements

5 - ابو كساة 21 نقطة

6 - راس غارب 21 نقطة

7 - عاملين غارب 19 نقطة

8 - ساحة الفيوم 19 نقطة

9 - اطسا 19 نقطة

10 - سنورس 14 نقطة

11- ناصر بنى سويف 13 نقطة

12- ابشواى 12 نقطة

13 - ببا الرياضى 6 نقاط