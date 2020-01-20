رياضة | رسميًا.. النصر يتعاقد مع حارس البلدية في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. النصر يتعاقد مع حارس البلدية في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو نادي النصر في التعاقد مع عصام سعد حارس مرمي نادي بلدية المحلة واتحاد الشرطة السابق رسميا، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجاري استعدادا لخوض منافسات الدور الثاني في دوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

وانضم عصام سعد للفريق بناء علي رغبة سيد عيد المدير الفني للفريق وذلك بعد إصابة احمد جمال حارس المرمي

ووقع عصام سعد للنصر لمدة ثلاثة مواسم ويعد إضافة قوية للفريق في ظل خبراته الكبيرة حيث سبق له اللعب للعديد من الأندية بالدوري المصري الممتاز

من ناحية أخري يخوض النصر اليوم مباراة هامة بمواجهة كوكاكولا في الجولة الثانية عشر بدوري القسم الثاني.