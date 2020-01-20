رياضة | مصر تسحق الجابون وتتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا لليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تسحق الجابون وتتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا لليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سحق المنتخب الوطني المصري لكرة اليد نظيره الجابون بنتيجة 36-17 ضمن منافسات ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة بتونس في الفترة من 16 يناير وحتى 26 من الشهر نفسه.

وقد حسم الفراعنة الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 20-7 لينهي المباراة لصالحه بنتيجة: 36-17.

ويلاقي منتخب مصر نظيره أنجولا الأربعاء المقبل، في مباراته الثانية والأخيرة بربع النهائي، للمنافسة على صدارة مجموعته.

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ويقام هذا الدور بنظام المجموعات يتأهل من كل مجموعة منتخبين أصحاب المركز الأول والثاني لنصف النهائي.

يذكر ان مجموعة مصر في ربع النهائي تضم منتخبات أنجولا والجابون والكونغو، وتخوض مصر مبارياتين مع الجابون وأنجولا، لكنها لن تواجه الكونغو لأن المنتخبين قد تقابلا من قبل في الدور التمهيدي.

وتتكون قائمة المنتخب ٢١ لاعبا وهم: كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد علي لحراسة المرمي ومحمد سند وأكرم يسري في مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيي خالد ومحسن رمضان في مركز الظهير الأيمن وأحمد هشام وأحمد خيري وسيف الدرع في مركز صانع الألعاب وعلي زين وحسن قداح وسيف الدرع في مركز الظهير الأيسر وأحمد مؤمن وعمر بكار في مركز الجناح الأيسر وخمسة لاعبين في مركز الدائرة هم إبراهيم المصري ورسام نوار وممدوح هاشم وأحمد عادل وخالد وليد.