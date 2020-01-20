رياضة | عاجل.. الزمالك يعلن قيد كاسونجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يعلن قيد كاسونجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف الكونغولي كابونجو كاسونجو من القيد في قائمة الفريق الشتوية خلال شهر يناير الجاري.

وأعلن مرتضى منصور قيد كاسونجو بشكل رسمي في قائمة الفريق الشتوية وبات من حقه المشاركة في المباريات المقبلة.

وتسلم نادي الكارنيه الخاص بقيد كاسونجو من اتحاد الكرة ليكمل قائمة الفريق المحلية وتحق له المشاركة مع الفريق.