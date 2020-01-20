رياضة | التشكيل الرسمي لمباراة كوكاكولا والنصر بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لمباراة كوكاكولا والنصر بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ممدوح عبد الحي، المدير الفني لفريق كوكاكولا، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة اليوم أمام النصر والتي ستنطلق بعد قليل، علي معلب النصر الرياضي، في الجولة الثانية عشر بدوري القسم الثاني

ويضم التشكيل كلا من:

محمد علي "ميلا" في حراسة المرمى وكريم عرفات ومصطفي عبد الوهاب وأحمد عبد المنعم واسامه سعيد واسلام كمونه وأحمد حسن ومحمد علاء لالا وأحمد بندق واكرم عبد ربه محمد ناجي "جدو"

كما أعلن سيد عيد المدير الفني للنصر تشكيل فريقه الذي يضم عصام سعد في حراسة المرمي وحمودة سمير وأسامه الليبي ومحمود السيد وأحمد حسين وأحمد خليل كالوشا وجودة ايمن وأحمد داهش ومؤمن عاطف وحسام اشرف وبابا ابراهيم فاي

ويحتل فريق كوكاكولا المركز الخامس برصيد 16 نقطة، فيما يأتي فريق النصر في المركز التاسع برصيد 14 نقطة .

