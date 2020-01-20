رياضة | رسميا.. الزمالك يغلق قائمته المحلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الزمالك يغلق قائمته المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي رسميًا اليوم ليحق له المشاركة بشكل أساسي في المباريات بعد إغلاق القائمة المحلية.

وأشار منصور إلى أن الزمالك تسلم الكارنيه الخاص بقيد كاسونجو من اتحاد الكرة ليكمل قائمة الفريق المحلية وتحق له المشاركة مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.