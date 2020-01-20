رياضة | هل عثر برشلونة على "إنييستا الجديد"؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل عثر برشلونة على "إنييستا الجديد"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر لاعب الوسط الإسبانى لفريق برشلونة الشاب ريكي بويج بشكل مميز ورائع خلال مباراة البارسا امس أمام غرناطة، ضمن مباريات الجولة ال 20 من بطولة الدوري الإسبانى والتى انتهت بفوز البلوجرانا بهدف دون رد بقدم القائد ليونيل ميسي، فى اللقاء الأول للمدرب الجديد كيكي سيتين والذى تولى المهمة عقب رحيل المدرب السابق أرنستو فالفيردى بسبب سوء النتائج والخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسبانى.

ونال الشاب ريكي بويج ثقة المدرب الجديد للبارسا كيكي سيتين خلال المباراة التى أقيمت امس، وشارك اللاعب فى الدقيقة 71 بدلًا من إيفان راكيتيتش، ليلعب بويج بشكل مميز فى منتصف الملعب وإستطاع أن يمرر للأمام بشكل رائع، وظهر بانه سيكون أحد اللاعبين الأساسيين خلال الفترة القادمة بسبب طريقة لعبه المُشابهة لقائد برشلونة السابق اندرياس إنييستا بسبب مميزاته فى تدوير الكرة وفى المساندة الهجومية وأيضًا قدرته على خلق الفرص بجانب تمريراته الصحيحة والتى تساعد فى إحتفاظ فريقه على الإستحواذ على الكرة وهو ماظهر امس امام غرناطة بشكل كبير، ولكن مازال يفتقد للقوة البدنية.

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وكان كيكي سيتين فى المؤتمر الصحفي لتقديمه مدرب للبارسا أكد انه سينظر ل أكاديمية النادي الذى وصفها " بالغير عادية" وأن لا ماسيا يوجد بها لاعبين شباب رائعين، مؤكدًا انه يحب الإعتماد وإعطاء الفرصة للشباب، وهو ما ظهر فى المباراة الأولى للفريق تحت قيادته بمشاركة انسو فاتى اساسيًا ومشاركة كل من كارليس بيريز وريكي بويج فى الشوط الثانى من المباراة.

وقدم ريكي بويج لاعب برشلونة الشاب صاحب ال 20 عامًا الشكر لمدربه كيكي سيتين بسبب مشاركته مع البارسا، مؤكدًا انه طلب منه قبل نزوله أن يتحلي بالشجاعة فى الملعب، مما جعله يظهر بذلك الشكل.