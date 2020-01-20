رياضة | كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين والمهاجم الجديد لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين والمهاجم الجديد لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم موقفه للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير الجاري، وذلك بعد الفوز على غرناطة بالأمس بنتيجة هدف نظيف.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أنه من المقرر ان تجتمع اللجنة الفنية للبارسا اليوم الإثنين، من اجل اتخاذ القرارت النهائية لهذا السوق الشتوي وموقف الراحلين أيضاً.

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ويقرر كيكي سيتين مدرب برشلونة ما اذا كان هناك توقيع مع رأس حربة جديد، حيث أن اللجنة الفنية لديها أسماء منها :- داني أولمو، بيدرو رودريجيز وبياتيك.

وسيتناقش مدرب البارسا حول موقف الثنائي إيفان راكتيتش وارتور فيدال من البقاء في الفريق حتى نهاية الموسم الجاري أو رحيل أحدهما في الشتاء.