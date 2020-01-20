رياضة | الزمالك يفجر مفاجأة في وجه خالد بوطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفجر مفاجأة في وجه خالد بوطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو نادي الزمالك مصير المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

ودخل بوطيب قائمة الترشيحات في وقت سابق للرحيل عن الزمالك بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة لكن إدارة الفريق الأبيض أجلت رحيله.

وتعاقد الزمالك مع بوطيب في يناير من الموسم الماضي قادمًا من نادي مالاتيا سبور التركي.

Advertisements

وتسبب الراتب السنوي الكبير الذي يحصل عليه بوطيب ويصل لما يقترب من مليون و300 ألف دولار في عدم فسخ التعاقد بسبب خوف النادي من قيام اللاعب بتقديم شكوى.

في المقابل رفض بوطيب التنازل عن مستحقاته وفسخ التعاقد وتمسك بالحصول على قيمة العقد كاملًا.

وقرر مسئولو الزمالك قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق بدلًا من التونسي حمدي النقاز في ميركاتو الشتاء الجاري.

ويستعد الزمالك لملاقاة مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.