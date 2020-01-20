رياضة | ماذا تغير في برشلونة بعد رحيل فالفيردي وتعيين كيكي سيتين؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا تغير في برشلونة بعد رحيل فالفيردي وتعيين كيكي سيتين؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على حساب فريق غرناطة بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن هناك بعض التغييرات قد حدثت في البارسا بعد رحيل ارنستو فالفيردي مدرب الفريق السابق وتعيين كيكي سيتين في الأيام الماضية.

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وأصبح دفاع البارسا أكثر صلابة في مباراة غرناطة، وأيضا صعود الاظهرة في نفس الخط مع الوسط 3-5-2، وطلب بوسكيتس المتكرر للكرة واللعب بأريحية شديدة مع ثنائي الوسط.

وأيضاً تغيير التكتيك من 4-3-3 لـ 3-5-2 في أطوار المباراة

مع عودة الضغط العالي وسهولة نقل الكرة، وظهر اللاعب الشاب ريكي بويج في المباراة بالشوط الثاني، وأصبح فيدال يلعب بشكل مثير للاعجاب مع الخط الهجومي.