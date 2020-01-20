رياضة | مواعيد مباريات مجموعة بحري في دوري القسم الثاني (انفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات مجموعة بحري في دوري القسم الثاني (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام خمسة، مباريات، في إطار منافسات الجولة الأولى، للدور الثاني من دوري القسم الثاني (مجموعة بحرى)، في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، وتختتم الجولة يوم الأربعاء بلقاء غزل المحلة مع مالية كفر الزيات.

وكان الدور الأول، في تلك المجموعة، قد شهد إقامة 66 مباراة، تحقق خلالها الفوز في 44 مباراة، والتعادل في 22 مباراة منهم 14 تعادل ايجابى، مقابل 8 تعادلات سلبية

مباريات الثلاثاء 21 يناير 2020

1- فاركو مع بيلا

يستضيف فريق فاركو المتصدر بقيادة أحمد عاشور فريق بيلا بقيادة إبراهيم الشهيدى

يدخل فريق فاركو اللقاء برصيد 23 نقطة من الفوز في6 مباريات وتعادل في 5 مباريات ولم

يلتقي الهزيمة، بينما بيلا في المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط من التعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات ولم يحقق الفوز في أى مباراة ٠

وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

2- دمنهور مع بلدية المحلة

يلعب فريق دمنهور بقيادة خالد القماش مع فريق بلدية المحلة بقيادة رضا عبد العال، ويحتل دمنهور المركز الثالث برصيد 18 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في مثلهم، بينما فريق بلدية المحلة في المركز السادس برصيد 16 نقطة، من خلال الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، وتلقى 3 هزائم، وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة الدور الأول.

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3- المنصورة مع الحمام

يلتقي فريق المنصورة، بقيادة ياسر عبد الواحد، مع فريق الحمام بقيادة مجدى طلبه، ويدخل المنصورة اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد16 نقطة من الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، وتلقى 3 هزائم، بينما يحتل الحمام المركز السابع بـ 15 نقطة من 4 إنتصارات، و3 تعالات، وتلقى 4 هزائم، وكان التعادل السلبى بدون أهداف نتيجة الدور الأول ٠

4- الرجاء مع أبو قير

يواجه فريق الرجاء، بقيادة نبيل محمود رابمو، فريق أبو قير، بقيادة علاء نوح، ويلعب الرجاء وهو اللقاء، وهو في المركز الخامس بـ 16 نقطة، جمعهم، من الفوز في 4 مباريات، وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 3 مباريات،

وفي المقابل، يتواجد أبو قير في المركز التاسع بـ 13 نقطة، من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في مثلهم، وشهدت الجولة الأولى تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

5- دكرنس مع الأوليمبي

يلتقي فريق دكرنس بقيادة مصطفى عبده، مع فريق الأوليمبي بقيادة محمد كيتا، ويحتل دكرنس المركز الثامن برصيد 15 نقاط من الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، وتلقى 4 هزائم.

ويدخل الأوليمبي اللقاء في المركز العاشر، برصيد 12 نقطة، من الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مثلهم، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات، وحقق فريق دكرنس الفوز بهدف في اللقاء الأول

موعد مباراة غزل المحلة والمالية

وتختتم الجولة، يوم الأربعاء، بلقاء غزل المحلة مع مالية كفر الزيات، ويلعب الغزل المبارة برصيد 21 نقطة، بالمركز الثاني، بينما يحتل المالية المركز الأخير، برصيد 5 نقاط، من 5 تعادلات، وتلقى 6 هزائم، بينما حقق المحلة 6 إنتصارات، و3 تعادلات، وخسارتين، وشهد لقاء الدور الأول تعادل المالية على ملعبه بدون أهداف.