رياضة | عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد مسؤولو نادي الصفاقسي التونسي المفاوضات مع مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من أجل الحصول على خدمات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتلقى النادي الأهلي فاكسًا جديدًا من النادي التونسي، يؤكد خلال قوة العلاقة بين الناديين وفي ضوءه الرغبة في استعارة الأنجولي جيرالدوا دا كوستا، بعد رفع القيمة المادية.

واشتمل العرض الجديد، رفع القيمة المادية من جانب الصفاقسي للقلعة الحمراء وراتب اللاعب الشخصي في تونس، من أجل التعاقد معه والحصول على خدماته حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان اللاعب، رفض عرض من النادي التونسي بالإسبوع الماضي، بسبب قلة الراتب وعدم تشجيعه للرحيل عن القلعة الحمراء، إلا أن العقد الجديد قد يشهد متغيرات في المفاوضات.

Advertisements

ويسعى مسؤولو النادي الأهلي، لإنهاء وحسم ملف رحيل أحد الأجانب بالنادي، لقيد السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الجديد، قبل المعترك الإفريقي.

وتعاقد النادي الأهلي مع السنغالي أليو بادجي قادمًا من صفوف رابيد فينا النمساوي لمدة أربع مواسم ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء يوم 26 يناير الجاري، على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.