ديبالا: أتمنى أن أحتفل بالأهداف مجدّدا مع بوغبا

الإثنين 20 يناير 2020

أعرب نجم نادي ​يوفنتوس​ ​باولو ديبالا​، في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا، عن أمنيته في أن يلعب مجددا مع زميله السابق ولا مانشستر يونايتد الحالي ​بول بوغبا​ وأن يحتفالا بالأهداف من جديد.

Advertisements

وقال ديبالا: "أنا وبول تربطنا علاقة جيدة، عندما كنا هنا كنا نستمتع في طريقة الإحتفالات المختلفة بعد تسجيل الأهداف".

وأضاف: "لقد سجلنا الكثير من الأهداف، أتمنى في يوم من الأيام أن نكون قادرين على الإحتفال من جديد سويًا".

جدير بالذكر أن ديبالا وبوغبا لعبا سويا في موسم 2015-2016 قبل إنتقال النجم الفرنسي إلى اليونايتد.