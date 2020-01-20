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شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا: أتمنى أن أحتفل بالأهداف مجدّدا مع بوغبا والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يناير 2020
أعرب نجم نادي يوفنتوس باولو ديبالا، في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا، عن أمنيته في أن يلعب مجددا مع زميله السابق ولا مانشستر يونايتد الحالي بول بوغبا وأن يحتفالا بالأهداف من جديد.
وقال ديبالا: "أنا وبول تربطنا علاقة جيدة، عندما كنا هنا كنا نستمتع في طريقة الإحتفالات المختلفة بعد تسجيل الأهداف".
وأضاف: "لقد سجلنا الكثير من الأهداف، أتمنى في يوم من الأيام أن نكون قادرين على الإحتفال من جديد سويًا".
جدير بالذكر أن ديبالا وبوغبا لعبا سويا في موسم 2015-2016 قبل إنتقال النجم الفرنسي إلى اليونايتد.
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