شكرا لقرائتكم خبر عن «إيفرا»: الوقت حان لرحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى باتريس إيفرا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقًا، أنه قد حان الوقت لرحيل مواطنه الفرنسي بول بوجبا عن الشياطين الحمر بعدما أصبح مشكلة في الفريق.

وقال «إيفرا»، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية: «عندما يلعب الناس تلوم بول، وعندما لا يلعب، فالناس تلوم بول».

وأضاف: «ربما حان الوقت لرحيل بول لأنني أتذكر أنه حين كانت هناك مباراة كبرى ليفربول ومانشستر يونايتد، كان الناس تتحدث أكثر عن جوزيه مورينيو وبول بوجبا، هذا مهين للفريقين الأكبر في العالم أن يتم الحديث عن لاعب واحد ومدرب واحد، لهذا أحيانًا أشعر أنه حان الوقت (لرحيله)، لأنه حين يلعب فهم يلومونه وحين لا يلعب فهو أيضًا الملام».