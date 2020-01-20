شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مرمى مانشستر يونايتد يتعرض لحادث سيارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتب: سلمى الموجي

أكد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن حارس مرماه الأرجنتيني سيرجيو روميرو، تعرض لحادث سيارة بالقرب من قاعدة تدريب النادي «كارينجتون».

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ولحسن الحظ لم يتعرض اللاعب صاحب الـ32 عاماً لأي أصابات أو جروح، بحسب ما جاء في تصريحات النادي، ولكن تحطمت سيارته «لامبورجيني» بالكامل والذي تبلغ قيمتها 170 ألف جنيه إسترليني، بالقرب من ملعب تدريب النادي بعد اصطدامه بجانب الطريق.

ويعتبر روميرو الحارس الثاني للفريق بعد دايفيد دي خيا، ولم يحصل على فرصة اللعب منذ بداية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، لكنه لعب في 4 مباريات بالدوري الأوروبي، وثلاثة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم