شكرا لقرائتكم خبر عن «كافاني» يقدم طلبًا رسميًا للرحيل عن باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم المهاجم الأوروجواني إيدنسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان، طلبًا رسميًا لإدارة النادي من أجل السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري ليصبح بإمكانه الانتقال إلى أي ناد مجانًا في الصيف، إلا أن أتليتكو مدريد الإسباني يبدو عازمًا على الحصول على خدماته خلال الشهر الجاري.
وتقدم النادي الإسباني بعرض لباريس سان جيرمان من أجل ضم الأوروجواني مقابل 10 ملايين يورو، وهو ما تم رفضه من قبل إدارة الفريق القطرية.
وأكد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، رفض النادي للعرض فيما كشف عن تقدم اللاعب رسميًا بطلب رحيل، موضحًا أن الإدارة تدرس حاليًا الوضع لتتخذ القرار المناسب.
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