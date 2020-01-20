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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب يعلق على اغنية جماهير ليفربول الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
أعرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي، عن سعادته باحتفال الجماهير في ملعب أنفيلد بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز قبيل أن يتم ذلك رسميا ما دام لاعبوه لا يفعلون ذلك.
ويتقدم ليفربول على مانشستر سيتي الوصيف بفارق 16 نقطة وتبقى للريدز مباراة أخرى مؤجلة.
وأنشدت جماهير ليفربول بعد الفوز على مانشستر يونايتد: "سنفوز باللقب" في ملعب أنفيلد، الأحد، حيث حقق "الريدز" فوزا حاسما وبالطبع لن يمنعهم كلوب من الغناء".
وقال كلوب: "يمكنهم أن يغنوا، لقد غنوا بضع مرات في الماضي على ما أعتقد.ليست لدى أي مشكلة مع هذا، الجميع يجب أن يحتفلوا، ولكن بالنسبة لنا الأمر لم يتغير في شيء، لدينا نفس الموقف وزدنا فقط ثلاث نقاط، سأخبرك فورا لو كان الأمر مختلفا لكن في الوقت الحالي لا"، كما أثنى كلوب على أداء لاعبيه: "يا له من أداء ضد خصم مثل يونايتد".
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