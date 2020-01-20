شكرا لقرائتكم الأهلي يفتح ملف شراء رمضان صبحي .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد مسئولو النادي الأهلي لفتح ملف رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار إليه من نادي هيدرسيليفد الأنجليزي لنهاية الموسم حيث تنتظر الإدارة الحمراء الجلسات التى ستتم خلال الأيام المقبلة داخل بين بين لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح ومحمود الخطيب رئيس الادي والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من أجل حسم مصر اللاعب الذى تنتهي إعارته للأهلي بنهاية شهر يونيو المقبل.

وكان الأهلي قد استعار رمضان صبحي من هيدرسيفيلد في يناير الماضي لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف يورو ثم جدد الإعارة لمدة موسماً مقابل مليون و600 ألف يورو وينتظر مسئولو القلعة الحمراء حسم مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة سواء بشراؤه نهائياً أو إغلاق ملف الاعب وتركه للعودة إلى تجربته الأنجليزية.

ويرغب الاهلي في شراء رمضان صبحي نهائياً لحاجة الفريق لجهوده خاصة وأنه من أهم نجوم الفريق حالياً لكن رغبة المارد تصطدم بالمطالب المالية المُبالغ فيها من جانب النادي الأنجليزي الذى طلب 7 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب نهائياً وهو مبلغ كبير للغاية فوق مستوى وقدرات خزينة القلعة الحمراء.

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إدارة الاهلي ستبدأ رحلة التفاوض مع النادي الانجليزي في غضون الفترة القليلة المقبلة حال الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الفني ولجنة التخطيط بشراء اللاعب الذى يُعاني من اصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مران الفريق يوم 18 ديسمبر الجاري ومازال يحتاج فترة تأهيل حتى أوائل فبراير المقبل.

كان رمضان صبحى قد كشف أنه سيحسم موقفه من الاستمرار فى القلعة الحمراء خلال شهر يونيو المقبل، وأنه لم يتحدث عن تعديل التعاقد أو تمديد التعاقد داخل الأهلى فى الوقت الراهن، وأوضح صبحى فى تصريحات تلفزيوينة "أى لاعب يتمنى الاحتراف وعقدى مع الأهلى مستمر حتى شهر 6 ومن الصعب تحديد موقفى فى الفترة الحالية، وقد تحدث أمور كثيرة حتى يونيو المقبل".