شكرا لقرائتكم الأهلي يفتح ملف شراء رمضان صبحي .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الأهلي قد استعار رمضان صبحي من هيدرسيفيلد في يناير الماضي لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف يورو ثم جدد الإعارة لمدة موسماً مقابل مليون و600 ألف يورو وينتظر مسئولو القلعة الحمراء حسم مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة سواء بشراؤه نهائياً أو إغلاق ملف الاعب وتركه للعودة إلى تجربته الأنجليزية.
ويرغب الاهلي في شراء رمضان صبحي نهائياً لحاجة الفريق لجهوده خاصة وأنه من أهم نجوم الفريق حالياً لكن رغبة المارد تصطدم بالمطالب المالية المُبالغ فيها من جانب النادي الأنجليزي الذى طلب 7 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب نهائياً وهو مبلغ كبير للغاية فوق مستوى وقدرات خزينة القلعة الحمراء.
إدارة الاهلي ستبدأ رحلة التفاوض مع النادي الانجليزي في غضون الفترة القليلة المقبلة حال الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الفني ولجنة التخطيط بشراء اللاعب الذى يُعاني من اصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مران الفريق يوم 18 ديسمبر الجاري ومازال يحتاج فترة تأهيل حتى أوائل فبراير المقبل.
كان رمضان صبحى قد كشف أنه سيحسم موقفه من الاستمرار فى القلعة الحمراء خلال شهر يونيو المقبل، وأنه لم يتحدث عن تعديل التعاقد أو تمديد التعاقد داخل الأهلى فى الوقت الراهن، وأوضح صبحى فى تصريحات تلفزيوينة "أى لاعب يتمنى الاحتراف وعقدى مع الأهلى مستمر حتى شهر 6 ومن الصعب تحديد موقفى فى الفترة الحالية، وقد تحدث أمور كثيرة حتى يونيو المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يفتح ملف شراء رمضان صبحي .. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.