أسوان ضد وادى دجلة .. بيكهام يسجل الهدف الثالث فى شباك أبناء الجنوب

جدة - عمرو شويل اكتسح فريق وادى دجلة نظيره اسوان بتسجيله الهدف الثالق في مرمى أبناء الجنوب فى أول 40 دقيقة من عمر المباراة .

وعزز أحمد رمضان تقدم الفريق الدجلاوى بهدف ثالث فى الدقيقة 38 من عمر الشوك الاول بعد دقيقيتن من احراز زميله عبد الكبير الوادي الهدف الثاني لفريق وادي دجلة في مرمى أسوان في الدقيقة 35 من زمن المباراة

في البداية تقدم حسام عرفات لاعب فريق وادي_دجلة بتسجيل الهدف الأول لفريقه في مرمى أسوان في الدقيقة 17 من زمن المباراة

أعلن اليوناني تاكيس جونياس، عن تشكيل وادي دجلة، الذي سيخوض مباراة أسوان في لقاء الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد أسوان.