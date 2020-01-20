شكرا لقرائتكم أسوان ضد وادى دجلة .. عبد الكبير الوادي يحرز الهدف الثاني للضيوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عزز فريق وادى دجلة تقدمه على نظيره اسوان بتسجيله الهدف الثاني في مرمى أبناء الجنوب .

وأضاف عبد الكبير الوادي الهدف الثاني لفريق وادي دجلة في مرمى أسوان في الدقيقة 35 من زمن المباراة

في البداية تقدم حسام عرفات لاعب فريق وادي_دجلة بتسجيل الهدف الأول لفريقه في مرمى أسوان في الدقيقة 17 من زمن المباراة

أعلن اليوناني تاكيس جونياس، عن تشكيل وادي دجلة، الذي سيخوض مباراة أسوان في لقاء الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد أسوان.

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي :

خالد وليد، رجب عمران، عبد الله محمود، محمود مرعي، أحمد سعيد، يعقوبا، محمد عبد العاطي، حسام عرفات، بوزاس، عبد الكبير العوادي، بيكهام.

كما أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان عن تشكيل تماسيح النيل لمواجهة دجلة والذي جاء كالتالي :

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إسلام سليمان في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، أحمد عامر، الحسيني سمير، محمد الصباحي، ابراهيم القاضي، عبد الله السنجهاوي، أحمد صغيري، فادي فريد، عبد الرحمن جبنة، مصطفى دويدار.

ولن تكون المباراة سهلة على الفريقين اللذان يصارعان على النجاة من دوامة الهبوط للقسم الثانى ويدخل تماسيح النيل مباراة اليوم بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع الانتاج الحربى بهدف لكل فريق فى إطار نفس الجولة.

ويقبع أسوان فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراة واحدة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً بينما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً .

وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لاعبيه بإعتبار مباراة اليوم هى الاهم فى الدور الاول لكونها مع المنافس المباشر فى صراع الهبوط والفوز بها يمثل دفعة كبيرة للفريق.