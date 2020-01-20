محمد ممدوح هاشم أفضل لاعب فى مواجهة كرة اليد بين مصر والجابون

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جدة - عمرو شويل ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 و أخيرا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19 ومن المقرر ان يخوض منتخب مصر ثان لقاءاته بدور ربع النهائى مع أنجولا بعد غدا الأربعاء . Advertisements و شهد اللقاءين الماضيين حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا ، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا . وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني 5 لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.

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