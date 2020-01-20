شكرا لقرائتكم بعد تجاهل فايلر.. الأهلي يبحث إعارة مارسيلو فى الميركاتو الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولا يشارك حسين السيد مع الأهلي منذ تولي فايلر المسئولية الفنية في ظل اعتماد المدرب السويسري علي التونسي على معلول بشكل أساسي، في الوقت الذي يرغب اللاعب في المشاركة في ظل ابتعاده التام عن المباريات.
وفاز الأهلى على المقاولون بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان فى الدقيقتين 20 و80، خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثانى.
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